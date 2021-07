Pallavolo Toscana, il bilancio di una stagione complicata: così è nata la voglia di ripartire

FIRENZE – Stagione sportiva difficile, quella che sta volgendo al termine, anche in Toscana: la pandemia, infatti, ha segnato, come del resto in tutta Italia, l’andamento altalenante dell’attività nell’anno del passaggio di testimone del quadriennio olimpico dal presidente Elio Sità, eletto consigliere federale, all’arrivo del nuovo consiglio presieduto da Giammarco Modi. Con la collaborazione dei […]

FIRENZE – Stagione sportiva difficile, quella che sta volgendo al termine, anche in Toscana: la pandemia, infatti, ha segnato, come del resto in tutta Italia, l’andamento altalenante dell’attività nell’anno del passaggio di testimone del quadriennio olimpico dal presidente Elio Sità, eletto consigliere federale, all’arrivo del nuovo consiglio presieduto da Giammarco Modi. Con la collaborazione dei quattro comitati territoriali, la Fipav toscana ha tenuto, nel rispetto delle norme federali, attive le società che alla fine hanno dimostrato e dato il meglio di loro per garantire sicurezza, partecipazione e, sul finire della stagione, la regolarità di tutte le finali dei campionati regionali.

Questo l’elenco delle squadre che hanno vinto il titolo regionale suddivise per categoria:

Serie C Maschile – VOLLEY PRATO (Po)

Serie C Femminile – AM FLORA BUGGIANO (Pt)

Coppa Italia Serie D Maschile – INVICTA VOLLEY BALL Grosseto

Coppa Italia Serie D Femminile – PUNTO SPORT VOLLEY Poggio a Caiano (Po)

Coppa Italia Divisione Maschile – NEW VOLLEY 2019 San Vincenzo (Li)

Coppa Italia Divisione Femminile – U.S.D. Volley Club Le Signe (Fi)

Under 19 Maschile – Lupi Santa Croce (Pi)

Under 19 Femminile – VOLLEY ART TOSCANA Firenze

Under 17 Maschile – CLUB AREZZO PULICOOP (Ar)

Under 17 Femminile – VALDARNO VOLLEY (Fi)

Under 15 Maschile – INVICTA VOLLEY BALL Grosseto

Under 15 Femminile – ARIETE VOLLEY PROJECT PRATO

Coppa Italia Under 12 S3 Femminile – ASD CTT MONSUMMANO (Pt)

Coppa Italia Under 12 S3 Maschile – COLLE VOLLEY ASD (Si)

A tutti vanno i complimenti del presidente Giammarco Modi, con la speranza che sia nelle finali interregionali che in quelle nazionali la Toscana possa essere regione di primo piano nel panorama giovanile italiano. Ma un grazie va anche a tutte le altre società che hanno dimostrato attaccamento, passione e grande impegno, riuscendo a superare questo difficile momento: dalle società più piccole, ma non per questo meno importanti, ai club di serie A, tutti uniti dalla passione che contraddistingue il mondo dello sport. Una citazione particolare alle due azzurre della Savino del Bene che andranno a Tokyo e alle azzurre del Sitting Volley che oltre ad aver vinto il quarto tricolore consecutivo con la Dream Volley Pisa, nei giorni scorsi sono state omaggiate dal presidente Eugenio Giani della bandiera toscana insieme a tutti gli altri atleti della nostra regione che parteciperanno alle Olimpiadi: un buon auspicio di forza e positività per tutti gli impegni futuri. Infine grazie al Bisonte Volley impegnato anch’esso in una grande sfida per la costruzione in tempi record di un bellissimo impianto utile a tutta la pallavolo.