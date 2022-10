Palpeggia una donna e tenta di scappare: fermato da due Marescialli Allievi dei Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nel corso della serata di ieri, presso il parcheggio di un Centro commerciale, due Marescialli Allievi, della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, sono intervenuti in soccorso di una donna che aveva subito un palpeggiamento, allertando anche i Carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di violenza […]

CAMPI BISENZIO – Nel corso della serata di ieri, presso il parcheggio di un Centro commerciale, due Marescialli Allievi, della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, sono intervenuti in soccorso di una donna che aveva subito un palpeggiamento, allertando anche i Carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di violenza sessuale un pakistano, classe ’98, senza precedenti. In particolare, l’uomo ha palpeggiato la donna mentre era insieme alla figlia minore seduta su un passeggino. Nonostante abbia tentato la fuga, è stato subito raggiunto e fermato dai Marescialli Allievi e dai Carabinieri della Stazione di Calenzano. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Solliciano. Il relativo procedimento penale in fase d’indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a suo favore.