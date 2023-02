Panathlon Firenze Medicea 488, sport, cultura, premi: si preannuncia un 2023 ricco di appuntamenti

FIRENZE – Già in piena attività il Club Panathlon Firenze Medicea 488 presieduto da Ugo Ercoli, stella d’oro Coni al merito sportivo, che ha delineato il calendario degli appuntamenti da svolgere in Firenze e nei Comuni metropolitani nel 2023. La riunione del direttivo del Club si è svolta infatti a margine della prima conviviale dal […]

FIRENZE – Già in piena attività il Club Panathlon Firenze Medicea 488 presieduto da Ugo Ercoli, stella d’oro Coni al merito sportivo, che ha delineato il calendario degli appuntamenti da svolgere in Firenze e nei Comuni metropolitani nel 2023. La riunione del direttivo del Club si è svolta infatti a margine della prima conviviale dal titolo “Bere consapevole”, organizzata in collaborazione con i sommelier dell’AIS a Firenze. Il programma di quest’anno prevede una gamma di sollecitazioni che oltre alle classiche conviviali a tema su atletica leggera, volley e sport al femminile, avrà anche momenti di cultura sportiva per raccontare e celebrare associazioni e società con storia centenaria presenti nell’area metropolitana, la presentazione di libri e un percorso formativo con un mental coach per atleti, tecnici e dirigenti, con la presenza del socio Panathlon Massimo Binelli.

In cantiere anche un convegno sul risparmio energetico nella gestione degli impianti sportivi, una mostra fotografica di antichi monumenti e impianti sportivi della provincia, l’adesione alle Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze e momenti di ascolto di operatori impegnati nel sociale per trasmettere in campo sportivo proposte operative. È stato anche decisa la condivisione con altre benemerite Coni ed enti di promozione di esperienze tese alla crescita dell’attività giovanile. Istituito inoltre anche il premio “Panathlon Medicea” da assegnare a un giornalista sportivo, a un atleta e a un dirigente che operino nella Città Metropolitana di Firenze. Il tesseramento e il rinnovo al Club 488 (il cui consiglio direttivo è composto da Fabio Cannone, Marika Pollicina, Francesco Lonero, Fabrizio Boni, Roberto Bellocci, Fabio Niccolai, Marco Ceccantini, Laura Morini e dal segretario Gianni Taccetti) è aperto e le informazioni si possono ricevere scrivendo all’indirizzo e-mail panathlon.firenzemedicea@gmail.com o seguendo la pagina Facebook e Twitter “Panathlon Firenze Medicea”.