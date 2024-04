Pancani (Gruppo misto): “Sosterrò la candidatura a sindaco di Maria Arena”

CALENZANO – “Il quadro per Forza Italia si è ulteriormente compromesso”: a dirlo è Daniela Pancani (consigliera comunale dallo scorso settembre dopo le dimissioni di Americo D’Elia) che da poco ha aderito al Gruppo misto. Un addio radicale visto, come ella stessa ha dichiarato, “il suo avvicinamento al centrosinistra”. “Esponenti di quest’area sono stati presenti alle iniziative da me promosse negli ultimi mesi in cui ho cercato sempre convergenze, come quando ho presentato l’Ordine del giorno sulla proposta di legge relativa all’oblio oncologico approvata all’unanimità e l’Ordine del giorno sul femminicidio approvato all’unanimità con emendamento del Pd. Ebbene sosterrò la candidata Pd Maria Arena che ho apprezzato fin dal mio insediamento. Ritengo sia un politico competente, dialettico, inclusivo e sensibile ai temi sociali”. E sui motivi dell’addio spiega: “I dirigenti sono concentrati solo su Firenze e Prato; gli altri Comuni al voto sono completamente lasciati a loro stessi. Mi sono sentita abbandonata, benché fin da dicembre mi fossi rivolta più volte agli organi deputati perché mi venisse dato un supporto. Non è questo il modo che intendo io di far politica, a compartimenti stagni e non comunicanti. Ora la mia priorità è costruire la mia professione di psicoterapeuta e naturopata. Sono molto legata a Calenzano e mi piacerebbe agire la mia professionalità proprio su questo territorio”.