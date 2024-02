“Pane e politica”, il sindaco di Pesaro presenta il suo libro a Prato

PRATO – Venerdì 16 febbraio alle 17.30 il sindaco di Pesaro e presidente di Ali Autonomie locali italiane Matteo Ricci sarà ospite nel Salone consiliare di Palazzo comunale per presentare il suo libro, “Pane e Politica, per un centrosinistra che torni a vincere”. A moderare l’incontro sarà Giorgio Bernardini, giornalista de Il Corriere Fiorentino, e interverrà il sindaco Matteo Biffoni. Matteo Ricci è sindaco di Pesaro dal 2014 e coordinatore nazionale dei sindaci del Partito democratico. È stato vicepresidente del Partito democratico dal 2013 al 2017 e dal 2018 è presidente di Ali – Autonomie locali italiane, associazione di Comuni, Province, Regioni e Comunità montane costituita nel 1916, da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle Amministrazioni locali e regionali. Il libro racconta dell’insolita campagna post-elettorale svolta da Matteo Ricci, che dopo le elezioni politiche del 2022 decise di partire girando l’Italia da nord a sud per sedersi a tavola con le famiglie italiane e comprendere le ragioni della sconfitta politica del Partito democratico. Come si legge nel frontespizio, l’autore pone loro tante domande non per chiedere il voto ma per capire le motivazioni che hanno spinto i cittadini a non avere più fiducia nella sinistra e cosa occorrerebbe fare per riconquistarla. Ingresso libero.