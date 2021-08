Pani (Sesto Rugby) incontra il vicesindaco Sforzi

SESTO FIORENTINO – l vicesindaco e assessore allo Sport Damiano Sforzi ha ricevuto questa mattina Lorenzo Pani, tesserato classe 2002 del Sesto Rugby reduce dal Sei Nazioni con la nazionale U20 e, dalla prossima stagione, impegnato nelle file dei professionisti del Benetton Rugby Treviso. Ad accompagnarlo anche il presidente del comitato toscano della Federazione Italiana Rugby Riccardo Bonaccorsi.

“È una grande soddisfazione vedere una società di tradizione come il Sesto Rugby formare i nostri campioni di domani, campioni nello sport e nella vita” ha sottolineato il presidente Bonaccorsi.

“È stato emozionante salutare questa mattina un giovanissimo campione sestese – afferma Sforzi – La prossima stagione lo porterà in un’altra regione per giocare in una delle più importanti società professionistiche del nostro Paese. Sono davvero orgoglioso del nostro movimento sportivo, fatto di donne e uomini che con passione promuovono lo sport come attività fisica e come veicolo di valori umani indispensabili. Un grazie al presidente Bonaccorsi e a quella realtà straordinaria che è il Sesto Rugby e un grandissimo in bocca al lupo a Lorenzo per questo nuova avventura”.