Pannelli fotovoltaici sul Palazzo comunale, sulla sala del consiglio e sull’edificio di via Fratti

SESTO FIORENTINO – Pannelli fotovoltaici sui palazzi istituzionali di Sesto Fiorentino: è il progetto indirizzato a migliorare il rapporto con l’ambiente e che interesserà la sala consiliare, gli uffici comunali di via Fratti e il Municipio. Quello del fotovoltaico sugli edifici pubblici istituzionali è un progetto infatti che prende spunto dai bandi europei. Si tratta di tre progetti separati, ciascuno con un proprio percorso all’interno dei bandi europei, previsti nell’ambito temporale 2021-2027. Mentre per i progetti che interessano il palazzo comunale e l’edificio di via Fratti ora destinato agli uffici della Polizia municipale, sono di fattibilità, quello che interessa la sala consiliare è in fase finale. Il costo complessivo dei tre interventi è di 260mila euro, così suddivisi: 40mila euro per quanto riguarda la Sala Consiliare, 110mila euro per la copertura del palazzo comunale e altri 110mila euro per l’edificio di via Fratti.

“Come Comune siamo impegnati a partecipare a tutti i bandi possibili per l’efficientamento energetico – sottolinea l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – e questo perchè per noi l’energia è il tema centrale e le rinnovabili sono certamente uno dei pilastri della transazione ecologica”.

L’intervento sulla sala consiliare prevede l’installazione di un impianto solare fotovoltaico composto da 30 moduli fotovoltaici, della tipologia “monocristallino”.

Per quanto riguarda l’edificio degli uffici comunali di via Fratti sul quale di recente l’amministrazione comunale comunale ha investito risorse per renderlo adeguato ad accogliere gli uffici comunali fino al 2023 distribuiti sul territorio in strutture private, come quelli della Polizia municipale, l’intervento prevede la collocazione di un impianto solare fotovoltaico composto da 88 moduli fotovoltaici, tipologia “monocristallino” sulla copertura dell’edificio.

Anche sul palazzo comunale, costruito con un particolare sistema di edificazione 153 anni fa dall’ingegnere Adolfo Moriani, verranno istallati i pannelli fotovoltaico. L’intervento prevede la collocazione di un impianto solare fotovoltaico costituito da un generatore fotovoltaico composto 80 moduli fotovoltaici.