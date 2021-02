Pannolini, salviette e crema. Ma anche l’iscrizione alla biblioteca: il Comune dà così il “Benvenuto bebè”

LASTRA A SIGNA – Un kit per quelli che saranno i cittadini del futuro di Lastra a Signa ma anche un segnale di buon auspicio in considerazione del momento che stiamo vivendo. Un “Benvenuto bebè” degno di questo nome e che va ad arricchire l’iniziativa dedicata a tutte le neo mamme e i neo babbi residenti a Lastra a Signa e attivo sul territorio fin dal 2015. Da quest’anno, infatti, oltre ad avere una nuova grafica e immagine, il progetto comprende una lettera di benvenuto a firma del sindaco che sarà inviata al momento della nascita di un figlio direttamente per posta alle famiglie, una brochure con consigli utili, contatti e numeri di telefono, informazioni su servizi e attività dedicate ai genitori per il periodo del post parto che è stata aggiornata con le ultime novità. Nella lettera i genitori sono invitati a ritirare l’omaggio offerto dalle farmacie del territorio che da quest’anno sarà appunto un kit pensato per le prime uscite (con pannolini, salviette e crema cambio): un messaggio per invogliare le mamme a svagarsi e prendersi del tempo libero fin dai primi mesi di vita del bambino, in linea con i corretti stili di vita da sempre promossi dal Comune nel corso degli anni.

L’iniziativa è stata presentata stamani in Comune e, come ha sottolineato il sindaco Angela Bagni, è il risultato di una collaborazione fra più soggetti, il che rafforza la sua valenza. Insieme a lei Fabiola Bini, responsabile della biblioteca di Lastra a Signa, Gabriele Guandalini, in rappresentanza delle farmacie del territorio, Giovanna Momigli del gruppo cucito del Centro sociale di Lastra a Signa, Andrea Francalanci, direttore della Società della Salute Nord Ovest, e Valeria Dubini, direttrice della struttura complessa attività consultoriali della Usl Toscana Centro. Presente anche Francesca Tozzi, “nel suo triplice ruolo – ha aggiunto il sindaco – di mamma, farmacista e consigliere comunale che ha contribuito in modo significativo a rimodulare il progetto”. Tutto questo, il kit, all’interno dei sacchetti cuciti appunto dalle volontarie del Centro sociale residenziale: “Siamo state felici di renderci utili per la comunità – h detto Giovanna Momigli – oltre a essere un servizio importante anche per noi stesse (per il momento ne sono stati realizzati 150 e sono già arrivate le prime richieste)”.

Altra novità è che all’interno della busta che arriverà a casa, oltre alla lettera e alla brochure, i genitori troveranno la tessera di iscrizione alla biblioteca comunale che potrà essere completata direttamente recandosi in via Togliatti. “Con questa iniziativa – spiegano dal Comune – l’amministrazione comunale vuole incentivare l’amore e per la lettura già dai primi anni di vita del bambino”. Per un progetto che è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Usl Toscana Centro-Consultorio Ostetrico Ginecologico Presidio di Lastra a Signa, le farmacie del territorio, la biblioteca comunale e il gruppo del cucito del Centro Sociale Residenziale.

“Abbiamo rimodulato il progetto – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che ha avuto davvero un buon riscontro in questi anni: ripensato la brochure informativa, l’omaggio delle farmacie e inserito la novità della partecipazione della biblioteca comunale. Si tratta di un’iniziativa di comunità per salutare l’arrivo dei nuovi nati, un bel segnale, anche in questo particolare momento storico, di vicinanza alle famiglie”. “Questa iniziativa dimostra che quanto si fa rete diventa tutto più significativo – ha spiegato Valeria Dubini – e vorrei sottolineare l’importanza dei servizi territoriali sempre a lavoro e a disposizione in questo momento delicato”. Soddisfazione anche da parte di Andrea Francalanci, direttore della Sds Nord Ovest che ha aggiunto: “Non può fare che piacere che in un territorio come questo ci siano servizi di così alto livello, un progetto positivo e da evidenziare in un momento sicuramente di difficoltà per tutti”. Apprezzamento per la continuazione del progetto anche da parte del dottor Gabriele Guandalini, in rappresentanza delle farmacie lastrigiane che hanno aderito all’iniziativa (Farmacia Burrini di Ginestra in via Chiantigiana, Farmacia dr Santi in via XXV Aprile, Farmacia Dottor Guandalini in via XXIV Maggio, Farmacia Sellari a Malmantile e la Farmacia comunale Farmapiana in via Santa Maria a Castagnolo).