Paolo Benvegnù in concerto per Liberi Tutti

SESTO FIORENTINO – Sul palco di piazza Vittorio Veneto salirà martedì 3 settembre Paolo Benvegnù che di recente ha ottenuto la Targa Tenco. Paolo Benvegnù, outsider della musica prestato al miglior cantautorato, all’indie e al rock, sarà in concerto nell’ambito della rassegna Liberi Tutti organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione. La serata è a ingresso libero.

“È inutile parlare d’amore”, ultimo album con cui Benvegnù si è aggiudicato la Targa Tenco 2024 come “Migliore Album in assoluto”, oltre al secondo posto nella categoria “Miglior Canzone” con “L’Oceano”: un disco che indaga sulla potenza dell’immaginazione, dell’istinto, del pre-pensiero, dell’accudimento verso l’altro che sono presenti in tutti gli esseri umani. Come in un romanzo sul presente, che molto somiglia al futuro prossimo, questa raccolta di canzoni muove un interrogativo: esiste una Praticità, nell’Astratto, nell’Irrazionale, nell’Amore?

Sempre in piazza Vittorio Veneto e sempre a ingresso libero, Liberi Tutti continua con i concerti di Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre). E ancora, lo spettacolo “Il duce delinquente” di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre) e il gran finale con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio (8 settembre).

Tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle ore 23) a cura del Clan dei Ribot: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance ’90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Come tutte le iniziative di Liberti Tutti, anche la Silent Disco è a ingresso gratuito, ricordate però di prenotarvi qui coopfi.info/silent-disco-under30 o qui bit.ly/silentdiscoliberitutti. Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria. Apertura stand alle ore 18.