Paolo Gandola rompe gli indugi: “Al via “Impegno vero” per creare a Campi la vera alternativa”

CAMPI BISENZIO – “E’ giunto il momento di dare ai campigiani una nuova speranza di cambiamento e di miglioramento della vita di tutti i giorni. Per ciò che mi riguarda, posso dire che sono ormai oltre 13 anni che mi impegno con dedizione e attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini e, ora, sento su di me una responsabilità ancora più forte, incitato da decine e decine di persone che mi chiedono di coordinare un movimento di cambiamento che parta dal basso”: l’ex capo gruppo di Forza Italia, Paolo Gandola, “rompe gli indugi” spiega: “Ho deciso, quindi, di creare “Impegno vero”, un movimento civico e di libero pensiero che permetta a persone che non accetterebbero di collaborare direttamente sotto l’egida di un partito, di dare il loro contributo positivo e di idee per la Campi del domani (www.impegnovero.it). Un movimento nettamente posizionato nel campo avversario di chi ha amministrato negli ultimi anni questo territorio”.

“Oggi – aggiunge – il nostro Comune è fermo in una situazione di stallo a causa del commissariamento voluto dall’ex sindaco e dal Partito Democratico di cui esso stesso era rappresentante. Questa situazione si sarebbe potuta evitare, percorrendo strade alternative che avrebbero permesso il mantenimento in funzione di giunta, consiglio con la gestione pro tempore del vice-sindaco. Sarebbe stato un passaggio meno traumatico per la città e per i suoi cittadini ed invece ci troviamo nel bel mezzo di un commissariamento che sta causando ritardi, rallentamenti procedurali e impossibilità di colloquiare con l’amministrazione pubblica, insomma un vero disastro per la cittadinanza attiva di questo territorio”.

“Il mio invito – conclude – va a tutti i giovani che sino ad ora sono rimasti lontani dalla politica chiedo loro uno scatto di orgoglio mettendosi in gioco. A tutti gli uomini e alle donne di buona volontà, invece, chiedo di riflettere sulla necessità di mettersi a collaborare in prima persona ad un progetto di vero cambiamento e rilancio del territorio. Insieme, tutti insieme, giovani, adulti, anziani faremo la differenza e scriveremo una pagina di vera politica per Campi Bisenzio, per noi stessi e per le nostre famiglie”.