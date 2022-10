Paolo Salvadeo, CEO di Deka del Gruppo El.En, nella classifica di Forbes

CALENZANO – Secondo la prestigiosa classifica di Forbes, tra i 100 manager più influenti d’Italia c’è Paolo Salvadeo, in qualità di CEO di Deka, azienda fiorentina del Gruppo El.En., leader nella fabbricazione di laser per applicazioni medicali, industriali e per il restauro conservativo del patrimonio artistico e culturale. Nel numero di ottobre, il mensile internazionale inserisce il manager di origini […]

CALENZANO – Secondo la prestigiosa classifica di Forbes, tra i 100 manager più influenti d’Italia c’è Paolo Salvadeo, in qualità di CEO di Deka, azienda fiorentina del Gruppo El.En., leader nella fabbricazione di laser per applicazioni medicali, industriali e per il restauro conservativo del patrimonio artistico e culturale. Nel numero di ottobre, il mensile internazionale inserisce il manager di origini vigevanesi, ma ormai fiorentino a tutti gli effetti, nei 100 “Manager alla riscossa” e a capo delle migliori imprese italiane. Salvadeo era già stato nominato da Forbes tra i cento manager leader, nel 2020, in qualità di Direttore Generale di El.En. “Sono molto contento di questo ulteriore riconoscimento del mio lavoro e del mio impegno, – ha detto Paolo Salvadeo, già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Maestro del Lavoro -perché sono in compagnia di personaggi veramente di spessore. Per capirlo basta sfogliare la lista dei cento manager reputati più influenti da Forbes nel numero in edicola. Senza la squadra, però, tutto l’impegno non porterebbe a questi risultati e in assoluto il mio team è composto da persone preparatissime e molto valide”.