Parcheggi abusivi, Montelatici (Lega): “Vicenda da approfondire”

FIRENZE – “Alla luce dei gravissimi fatti oggetto dell’indagine condotta dalla Polizia municipale e denominata “Free parking, Sas&Co.”, chiediamo che il presidente di Sas Stefano Agresti sia ascoltato quanto prima in Commissione controllo”. Questa la richiesta formulata oggi a margine del consiglio comunale dal presidente della commissione consiliare Antonio Montelatici (Lega).

“Siamo garantisti – aggiunge il vice-presidente del consiglio comunale Emanuele Cocollini (Lega) – e naturalmente i fatti dovranno essere comprovati dalla magistratura, ma come istituzione non possiamo non approfondire immediatamente la vicenda, dal momento che coinvolge una partecipata del Comune di Firenze”.