Parcheggi: cambia la modalità di acquisto degli abbonamenti per lavoratori e residenti

SESTO FIORENTINO – Dal 2 gennaio 2025 cambiano le modalità di acquisto per gli abbonamenti per la sosta nella zona della sosta controllata Zcs 10 e Zcs 120 nell’area di sosta del centro cittadino. I cambiamenti riguardano gli abbonamenti per i residenti e i lavoratori che potranno essere acquistati esclusivamente tramite la App Dropticket o direttamente presso l’ufficio di via Gramsci 307 previo appuntamento negli orari di apertura. Dalla stessa data non sarà più possibile procedere all’acquisto direttamente ai parcometri. L’avvenuto pagamento sarà verificato tramite la targa del veicolo. Rimane comunque obbligatoria l’esposizione del contrassegno in posizione ben visibile sul cruscotto. Per informazioni e per conoscere tutti i canali di contatto è possibile consultare il sito www.consiagservizicomuni.it.

La gestione degli spazi sosta è affidata dal Comune a Consiag Servizi Comuni. Per tutti i residenti e domiciliati in Zcs o Ztl è concesso il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata per le auto del nucleo abitativo successive alla prima, al costo di 5 euro mese, oppure a 50 euro anno, per parcheggiare nelle zone “Zcs10” e “Zcs120”. Ci possono essere al massimo due abbonamenti per nucleo familiare: uno gratuito e uno a pagamento. Per tutti i lavoratori delle aziende con sede in Zcs o Ztl è concesso il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata al costo di 12 euro al mese, per parcheggiare nelle zone “Zcs10” e“Zcs120”.