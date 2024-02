Parcheggi, via libera alla riduzione nelle strutture commerciali ricavate in ex edifici industriali

PRATO – Via libera della giunta e del consiglio comunale (19 voti favorevoli e 5 astenuti) alla modifica del Regolamento del commercio che agevolerà l’apertura di strutture di vendita medie (fino a 2.500 mq) all’interno di edifici industriali e produttivi dismessi, azzerando o riducendo la previsione di parcheggi, in un’ottica di recupero e di valorizzazione degli immobili di archeologia industriale. Come ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis, in sostanza si estende a tutto il territorio comunale la deroga al Regolamento già prevista per il centro storico e per il Macrolotto Zero: “La legge regionale toscana ammette una deroga ai cosiddetti parcheggi “di relazione”, così come definiti dalla legge Bersani, che devono essere realizzati nell’ambito della realizzazione di strutture commerciali – dice Barberis – L’eccezione era quindi già stata introdotta dal Comune per il Macrolotto Zero, in modo da incentivare gli interventi di rigenerazione urbana e oggi, grazie anche al nuovo Piano strutturale che individua una serie di edifici di archeologia industriale e produttivo tipologico, rappresentativi della storia del tessile da valorizzare, si prevedono degli strumenti e degli incentivi edilizi in termini di standard per rendere più facili i recuperi. Questa è la prima attuazione delle strategie del Piano strutturale sugli edifici di archeologia industriale che ammette la possibilità di non realizzare i parcheggi nel caso di recupero di questi immobili per ospitare una struttura commerciale. Il Consiglio comunale chiaramente valuterà ogni intervento e accorderà la deroga dopo aver valutato la valorizzazione degli elementi storici e architettonici e degli spazi, la presenza di parcheggi limitrofi e le connessioni urbane”.