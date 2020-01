Parcheggiatori abusivi a Firenze, Azione NCC “L’illegalità sia combattuta”

FIRENZE – “Vogliamo congratularci con la Polizia municipale di Firenze che ha sgominato una banda di parcheggiatori abusivi. E’ il segnale che a Firenze l’illegalità va combattuta e che combattendola si può vincerevincere”: è quanto dichiarato dal presidente di Azione NCC Giorgio Dell’Artino (nella foto) in merito a quanto emerso ieri a Firenze e agli arresti eseguiti nell’ambito di un’operazione contro i parcheggiatori abusivi a Firenze. “Allo stesso tempo però – conclude – non possiamo che essere sgomenti e preoccupati per la presenza in questa banda criminale di persone che svolgevano un incarico pubblico. Ci auguriamo quindi che al di là delle azioni della magistratura, anche le istituzioni pubbliche sappiano svuotare i bacini di illegalità che si annidano, direttamente o indirettamente, nelle loro strutture”.