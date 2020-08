Parcheggio del Centro: danneggiato lo sportello antincendio. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – I vandali hanno preso di mira il naspo del’antincendio, lo sportello dell’anticendio nel Parcheggio del centro, estraendo tutto il nastro necessario in caso di emergenza. La segnalazione arriva da una lettrice, che invia anche la foto. “Tutte le volte che vado a parcheggiare, in un modo o in un altro, noto questo […]

SESTO FIORENTINO – I vandali hanno preso di mira il naspo del’antincendio, lo sportello dell’anticendio nel Parcheggio del centro, estraendo tutto il nastro necessario in caso di emergenza. La segnalazione arriva da una lettrice, che invia anche la foto. “Tutte le volte che vado a parcheggiare, in un modo o in un altro, noto questo naspo o quello al piano di sopra che non sono arrotolati al loro posto e pronti all’uso” e la lettrice si chiede “Ma se ci fosse bisogno, i Vigili del Fuoco come fanno ad utilizzarlo?” Si tratta di un atto vandalico come le scritte sui muri e i danneggiamenti in alcune zone della città e, aggiunge la lettrice “ci sono i cartelli di zona video sorvegliata, vogliamo sorvegliare e intervenire o aspettare il giorno che questi poveri naspi siano utilizzati anche per il gioco ‘salta la corda’?”