Parco dei Renai, aperto il bando per la gestione di otto attività

SIGNA – Parco dei Renai, via al bando per la gestione delle attività. Da oggi la società di gestione del parco naturalistico di Signa ha pubblicato l’avviso pubblico per la subconcessione delle aree attrezzate all’interno del lotto zero e del lotto uno. Gli interessati hanno tempo fino al 28 marzo per presentare le domande. A bando c’è la gestione di […]

SIGNA – Parco dei Renai, via al bando per la gestione delle attività. Da oggi la società di gestione del parco naturalistico di Signa ha pubblicato l’avviso pubblico per la subconcessione delle aree attrezzate all’interno del lotto zero e del lotto uno. Gli interessati hanno tempo fino al 28 marzo per presentare le domande. A bando c’è la gestione di attività che si trovano nell’area verde: nel Lotto zero il bar ristorante Chiringuito con lo spazio coperto per l’intrattenimento musicale; l’organizzazione degli eventi interni al parco; gli impianti sportivi (Calcetto e beach volley); il parcheggio. Nel Lotto 1 spiaggia attrezzata per la balneazione con il bar e le barchette a remi; il Rock Chalet; la stazione di canottaggio; la stazione di Wingsurf, E-foil, Hydrofoil, Kite e Sup. Il bando e tutti gli allegati relativi sono reperibili agli indirizzi https://www.comune.signa.fi.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-subconcessione-delle-aree-comprendenti-gli-spazi-attrezzati-nel-parco-dei-renai oppure su: https://parcorenai.it/parco-renai-blog/2024/02/28/bando-subconcessione-2024/.

“Il parco si prepara alla nuova stagione – ha detto l’amministratore delegato della società di gestione Isola dei Renai, Andrea Marzi – ci presenteremo con attività rinnovate nella gestione, e con due ulteriori attrazioni che abbinano sport e natura. Canottaggio e Wingsurf sono infatti un ulteriore completamento dell’offerta sportiva dei Renai, che si aggiungeranno alla spiaggia, la piscina, la palestra di arrampicata, i campi di calcetto, e il playground per l’esercizio fisico aperto a tutti e gratuito che si trova nel lotto zero. Il nostro obiettivo è essere sempre più nel cuore dell’area metropolitana fiorentina, un punto di riferimento per fare attività fisica e divertirsi in un’area recintata e sicura”. Possono partecipare alla gara, associazioni sportive prive di personalità giuridica del codice civile purché affiliate alle rispettive federazioni; associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato; società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti; imprese individuali, società di persone o di capitali. Il plico contenente la documentazione necessaria alla partecipazione al bando dovrà pervenire, indipendentemente dal mezzo di inoltro, entro e non oltre le 12 del giorno 28 marzo alla sede legale de L’Isola dei Renai Spa – piazza della Repubblica 1 – 50058 Signa presso il palazzo comunale.