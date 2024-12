Parco dei Renai, apertura per tutto il mese di dicembre 

Parco dei Renai, appuntamento al 2025. In attesa della chiusura prevista a inizio anno nuovo, il parco del Comune di Signa resterà aperto per tutto dicembre con orario 12-17 dal lunedì al venerdì; 10-17 il sabato e la domenica. La stagione estiva andata in archivio è stata segnata da tanti eventi e moltissimi visitatori, arrivati a Signa per passare il […]

Parco dei Renai, appuntamento al 2025. In attesa della chiusura prevista a inizio anno nuovo, il parco del Comune di Signa resterà aperto per tutto dicembre con orario 12-17 dal lunedì al venerdì; 10-17 il sabato e la domenica. La stagione estiva andata in archivio è stata segnata da tanti eventi e moltissimi visitatori, arrivati a Signa per passare il loro tempo libero e fare un bagno nelle acque dei laghi dei Renai o nella piscina. “Siamo soddisfatti – ha detto Andrea Marzi, amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai Spa – per come è andata questa stagione. Le nuove gestioni, insieme a quelle già collaudate ed efficienti, hanno portato ancora più qualità, facendo del parco uno dei cardini di un sistema integrato di area vasta. Una meta per il turismo-natura nell’area fiorentina”. La società di gestione, presieduta dal presidente Daniele Donnini, punta a preparare il parco per la riapertura di marzo 2025. Tempo libero e mobilità ciclabile saranno i punti di forza anche nella prossima stagione, anche perché proprio il sistema di collegamento ciclabile diventerà sempre più efficiente non solo alla luce del collegamento sulla riva sinistra dell’Arno grazie alla passerella tra Badia a Settimo e San Donnino, ma anche per la nascente ciclovia dell’Arno che collegherà la Piana con la zona di Compiobbi Girone.

“La stagione estiva appena conclusa – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – ha visto il Parco dei Renai protagonista, ancora una volta, in termini di presenze ed eventi realizzati. In tantissimi, cittadini e turisti, hanno deciso di trascorrere momenti di relax nel nostro polmone verde. Questo non può che riempirci di orgoglio e spingerci a fare sempre meglio in vista della prossima riapertura”. Il parco è godibile anche nei mesi autunnali e non solo per la natura, visto che sono stati molti gli eventi musicali e di pubblico organizzati nell’area che hanno riscosso successo con tante presenze. Il periodo di stop dei prossimi mesi servirà per la manutenzione e per ‘rigenerare’ l’ambiente in vista della prossima primavera quando è prevista tradizionalmente la riapertura al pubblico.