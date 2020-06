Parco dei Renai, “da sempre la salvaguardia della natura e dell’ambiente al primo posto”

SIGNA – E’ una replica articolata su più punti quella che arriva dalla società di gestione del parco dei Renai in merito alle critiche del coordinamento signese Fratelli d’Italia sul “lato non verde” dell’area. “Andando con ordine, minieolico ed eolico non sono possibili perché non funzionerebbero; il solare termico è già presente in piscina. Per […]

SIGNA – E’ una replica articolata su più punti quella che arriva dalla società di gestione del parco dei Renai in merito alle critiche del coordinamento signese Fratelli d’Italia sul “lato non verde” dell’area. “Andando con ordine, minieolico ed eolico non sono possibili perché non funzionerebbero; il solare termico è già presente in piscina. Per le altre strutture non è possibile utilizzare pannelli solari perché sono sotto la quota esondabile e per motivi legati alle autorizzazioni della Soprintendenza relativamente al paesaggio. La differenziata, invece, è stata sempre fatta all’interno del parco: l’alluvione di questo inverno ha portato via i cestini specifici, sono stati riordinati e stanno arrivando Nel parco c’è una riserva integrale del Wwf, modello su base nazionale e le strutture sono state progettate per la salvaguardia delle specie protette (vedi rospo smeraldino). La gestione del parco è aperta a suggerimenti e proposte che siano praticabili, visto che dall’apertura dei Renai tutte le azioni e i progetti hanno avuto la salvaguardia dell’ambiente e la natura al primo posto”.