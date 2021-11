Parco dei Renai “in pausa” per l’inverno. Ma i cancelli del Lotto zero restano aperti fino al 31 dicembre. Un bando per i nuovi gestori

SIGNA – Parco dei Renai, appuntamento al 2022. È arrivato, come ogni anno, il momento dello stop ai servizi per la pausa invernale, nella grande area verde di Signa. La stagione appena andata in archivio è stata segnata da tanti eventi e moltissimi visitatori, arrivati a Signa per passare il loro tempo libero e fare […]

SIGNA – Parco dei Renai, appuntamento al 2022. È arrivato, come ogni anno, il momento dello stop ai servizi per la pausa invernale, nella grande area verde di Signa. La stagione appena andata in archivio è stata segnata da tanti eventi e moltissimi visitatori, arrivati a Signa per passare il loro tempo libero e fare un bagno nelle acque dei laghi dei Renai.

“Siamo soddisfatti – ha detto Andrea Marzi, amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai spa – per come è andata questa stagione. Il parco punta a essere sempre di più uno dei cardini di un sistema integrato di area vasta. Una meta per il turismo-natura nell’area fiorentina”. “Quest’anno al parco – ha detto il presidente della società di gestione, Daniele Donnini – è stata inaugurata l’area playground per l’esercizio fisico di chi arriva al parco dopo la corsa o la passeggiata in bicicletta. L’altra novità è che con il 31 ottobre sono scaduti i contratti con le attuali gestioni. L’Isola dei Renai è al lavoro per predisporre i nuovi bandi che serviranno per raccogliere adesioni e individuare i nuovi gestori. Non appena saranno pronti, ne sarà data comunicazione”.

Tempo libero e mobilità ciclabile saranno i punti di forza anche nella prossima stagione, anche perché proprio il sistema di collegamento ciclabile diventerà sempre più efficiente alla luce del collegamento sulla riva sinistra dell’Arno grazie alla passerella tra Badia a Settimo e San Donnino pronta per l’inaugurazione tra qualche settimana. Il periodo di stop dei prossimi mesi servirà per la manutenzione e per “rigenerare” l’ambiente in vista della prossima primavera quando, a fine marzo, è prevista tradizionalmente la riapertura al pubblico. Nel frattempo chi vuole passeggiare nel parco potrà farlo fino al 31 dicembre perché i cancelli del Lotto zero resteranno aperti dalle 10 alle 17 tutti i giorni tranne il lunedì.