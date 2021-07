Parco delle Carpugnane. Approvato il progetto di fattibilità

CALENZANO – Un parco urbano dotato di servizi e parcheggi con un’area naturalistica collegate al centro cittadino: è il progetto del futuro Parco delle Carpugnane il cui progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta comunale. L’area, collocata tra Settimello e il capoluogo, è finanziata per 10 milioni di euro da Autostrade per l’Italia. Tre […]

CALENZANO – Un parco urbano dotato di servizi e parcheggi con un’area naturalistica collegate al centro cittadino: è il progetto del futuro Parco delle Carpugnane il cui progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta comunale. L’area, collocata tra Settimello e il capoluogo, è finanziata per 10 milioni di euro da Autostrade per l’Italia.

Tre le fasi per la costruzione dell’area verde, ma prima di avviare l’intervento, dovrà essere approvato il progetto esecutivo che riguarderà la piantumazione degli alberi, le infrastrutture primarie come acqua, luce, gas. E anche il primo modulo ovvero la realizzazione dell’area naturalistica e il collegamento con il centro attraverso le due passerelle sul Chiosina.

L’area si esende su 32 ettari di questi 10 ettari sono di area naturalistica (32%), il parco poi avrà una serie di attrezzature, percorsi, spazi per lo sport e un ciclodromo, zone per cani e per bambini. Le parti attrezzate con chioschi e servizi igienici, saranno illuminate, a differenza dell’area naturalistica gestita dal Wwf che non sarà illuminata.

Il progetto di fattibilità, con il quale si definisce l’assetto generale del parco, arriva alla conclusione di un processo di partecipazione portato avanti con molteplici strumenti, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia. La presentazione online ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e i dettagli del progetto sono stati esposti poi in due mostre, nel Municipio e a CiviCa. Le osservazioni presentate sono state 15 e sono servite a rimodulare il progetto in alcuni aspetti generali: maggiore fruibilità di alcune aree e individuazione del primo lotto di interventi.

“Con queste opere, per cui contiamo di iniziare i lavori il prossimo anno – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini – andiamo ad aprire il parco alla libera fruizione, per poi procedere negli anni futuri alla progettazione e realizzazione degli altri lotti”.

“Ringrazio i tecnici comunali, il coordinatore della progettazione Vallerini, lo studio Hydea e il WWF per il lavoro portato avanti in questo anno difficile – ha detto il Vicesindaco Alberto Giusti –. Il risultato finale è il progetto di un parco che sarà vivibile tutti i giorni da cittadini di tutte le età. Con le Carpugnane vogliamo ricucire la nostra città, realizzando un polmone verde per la Calenzano di oggi e di domani”.

I tempi per la realizzazione completa dell’opera sono piuttosto lunghi. I lavori del primo stralcio potrebbero partire entro il 2022 e concludersi, sempre per la prima tranche, entro il 2023. Per il resto, però bisognerà ancora attendere.