Parco delle Carpugnane: approvato il progetto esecutivo

CALENZANO – Un grande polmone verde nel centro di Calenzano, con un’area naturalistica e un parco con percorsi ciclabili e pedonali. Sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti esecutivi dei primi due lotti del Parco delle Carpugnane. Il primo lotto riguarda il cuore del parco, rappresentato dall’area naturalistica, di circa 10 ettari di estensione, costituita da una serie di ambienti umidi delimitati dal torrente Chiosina e, sugli altri lati, da piccoli rilievi di terra e aree boscate con alberi esistenti e nuove alberature, anche da frutto, in modo da favorire la sosta di uccelli migratori e la presenza di altri animali. Saranno realizzati degli appositi osservatori per lo studio dell’avifauna anche a scopi didattici per le scuole del territorio. Nella progettazione il Comune si è avvalso della collaborazione del Wwf.

Saranno due le passerelle realizzate per accedere al parco, una in continuità con il percorso ciclabile di via del Lago, con il potenziamento dell’argine del Chiosina, e una all’altezza di via dei Tigli. L’area naturalistica sorgerà nella superficie attualmente utilizzata come cassa di espansione per cui sono stati fatti tutti i passaggi necessari con le autorità competenti. Il progetto prevede la rimozione dell’argine interno, il potenziamento dell’attuale sponda est e sud, la realizzazione di dune schermanti, la realizzazione di collinette schermanti con vegetazione; la realizzazione di un laghetto e altri lavori per assicurare il funzionamento della cassa anche come area naturalistica. Il parco sarà un polmone verde: saranno oltre 3,5 gli ettari di superficie occupate da nuove alberature, per un totale di 449 nuovi alberi e 955 arbusti a protezione dell’area naturalistica; le restanti superfici, al netto dei percorsi pavimentati, saranno a prato.

“Si dà il via a un’opera verde, fondamentale e strategica per il disegno urbanistico e ambientale della Calenzano dei prossimi anni – spiegano il sindaco Riccardo Prestini e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e al verde pubblico Alberto Giusti – che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e consentirà anche di ricucire spazi cittadini che finora non erano connessi, attraverso passerelle e percorsi ciclopedonali. Arriviamo al termine di un percorso di progettazione impegnativo e accurato che consegna un grande investimento ambientale alle future generazioni del nostro territorio. Nel centro cittadino ci saranno un’area naturalistica e di tutela dell’avifauna ma anche un grande parco urbano, da percorrere a piedi, in bici, tutto da vivere. Un’opera che è testimonianza concreta delle politiche ambientali e di attenzione alla qualità del vivere nel nostro territorio portati avanti dall’Amministrazione”. Il finanziamento del primo lotto prevede un costo di 3.550.000 euro, interamente finanziato da Autostrade per l’Italia spa. Il cronoprogramma prevede l’affidamento dei lavori entro settembre 2023, l’esecuzione lavori entro giugno 2024 e il collaudo nell’autunno del 2024.

Il secondo lotto riguarda la fruibilità del parco con la creazione degli ingressi all’area verde, i percorsi ciclopedonali comprendenti i sottoservizi, la realizzazione di fontanelle, della pubblica illuminazione, di un impianto di videosorveglianza e di due chioschi polifunzionali dotati di servizi igienici. Il costo degli interventi è di 3,4 milioni di euro, coperto sempre da Autostrade per l’Italia. Le tempistiche sono le stesse del primo lotto, con il collaudo dei lavori entro l’autunno del prossimo anno.