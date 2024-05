Parco di Villa Solaria: approvato il progetto per la riqualificazione

SESTO FIORENTINO – La Giunta comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Parco di Villa Solaria. L’intervento è finanziato per 1,3 milioni di euro attraverso il Programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.

Il progetto mira alla valorizzazione storica e paesaggistica del Parco di Villa Solaria, recuperandone il disegno e le caratteristiche con cui fu disegnato nel XV secolo a servizio di Villa Torrigiani, oggi proprietà privata, di cui Villa Solaria rappresenta un ampliamento successivo.

I lavori prevedono il recupero della guardiania all’ingresso con riqualificazione dei servizi igienici, la demolizione della “casamatta” da tempo in disuso, il ripristino dei percorsi pedonali principali, dei sentieri e dei muri perimetrali. Gli arredi saranno completamente rinnovati e saranno installati totem e pannelli illustrativi.

Particolarmente significativi saranno gli interventi sul patrimonio arboreo che sarà rinnovato e arricchito. In particolare, saranno rimossi una trentina di alberi ormai secchi e settanta piante poste in classe “D-Pericolosità estrema” dalle VTA eseguite nel 2023 e, in alcuni casi, ripetute anche nel 2024 con ulteriori prove strumentali. Le nuove alberature saranno di specie autoctone e coerenti con la natura e i valori storici e architettonici del parco.

La progettazione sarà realizzata con la supervisione della Soprintendenza. Nelle prossime settimane l’Amministrazione promuoverà un’assemblea itinerante all’interno del parco per presentare il progetto alla cittadinanza e raccogliere stimoli e indicazioni in vista delle fasi successive.