“Pare parecchio Parigi”: presentato al pubblico l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni. Con tanta Piana nella pellicola

FIRENZE – Sala gremita per l’anteprima dell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, presentata giovedì alla stampa al cinema The Space di Firenze. Quella di Bernardo, Ivana e Giovanna potrebbe essere la storia di una qualsiasi famiglia se non fosse per una serie di circostanze grottesche, occasioni prese al volo e un po’ di […]

FIRENZE – Sala gremita per l’anteprima dell’ultimo film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, presentata giovedì alla stampa al cinema The Space di Firenze. Quella di Bernardo, Ivana e Giovanna potrebbe essere la storia di una qualsiasi famiglia se non fosse per una serie di circostanze grottesche, occasioni prese al volo e un po’ di sana follia che la trasformano in una tenera favola tra immaginazione e realtà. “Un film dedicato a tutti i sognatori” e liberamente ispirato alla storia di Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Così, anche i tre fratelli Cannistraci, interpretati da Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, decidono di esaudire l’ultimo desiderio del padre malato, interpretato da Nino Frassica, fingendo di partire con lui alla volta di Parigi a bordo di un camper che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli, con le scene girate nella campagna laziale, ma immaginando di essere proprio nella Piana, nell’hinterland fiorentino.

Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Esilaranti e carichi di quella comicità toscana più autentica anche i personaggi interpretati da Massimo Ceccherini e un'”irriverente” Gianna Giacchetti, i “cattivi” che metteranno i bastoni tra le ruote durante l’avventura dei protagonisti. “Alle soglie dei sessant’anni – dice Pieraccioni – mi andava di affrontare in maniera più analitica la famiglia e quelle acredini che sempre ci sono e che, volendo, si possono risolvere in dodici ore. Di film comici ne sono stati fatti tanti e il pubblico si è un pochino disaffezionato, così ho pensato a un film che non sembrasse neppure mio”.

Nel film viene inoltre menzionata Cure2Childern, Fondazione che lavora per promuovere la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche, di cui Leonardo Pieraccioni ne è sostenitore. Proprio a questo proposito, è in vendita un calendario 2024 dedicato al film, il cui ricavato sarà devoluto proprio all’associazione. “Pare parecchio Parigi” è stato prodotto da Levante con Rai Cinema ed è al cinema dal 18 gennaio con 01 Distribution.

Sara Coseglia