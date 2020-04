Parla con noi: l’Associazione Anziani si mette a disposizione per chi è si sente solo

CALENZANO – “Parla con noi” è il progetto dell’associazione anziani che in questa emergenza sanitaria mette a disposizione un numero telefonico cui rivolgersi per segnalare esigenze o problemi o anche semplicemente per parlare con qualcuno, in un momento di isolamento e solitudine. Il numero 055 8877004, sarà attivo tutti i giorni, tranne sabato domenica e festivi, dalle 16 alle 18. Eventuali necessità o criticità saranno segnalate al Comune.

“Apriamo un ulteriore canale con la cittadinanza più fragile – ha commentato l’Assessore alle politiche sociali Stefano Pelagatti -, per monitorare ancora di più le esigenze e i bisogni dei nostri anziani”. Per promuovere il servizio il Comune provvederà a inviare una comunicazione cartacea ai cittadini anziani soli ultraottantenni.