“Parola d’ordine” sostenibilità e lavoro: cinque giorni, ricchi di appuntamenti, con i “Jobbando Days”

FIRENZE – Torna Jobbando, la manifestazione dedicata al mondo del lavoro, arrivata quest’anno alla sua settima edizione. I Jobbando Days sono stati presentati questa mattina nella Sala del Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, e si svolgeranno da domenica 24 a venerdì 29 ottobre: tema principale la sostenibilità. Tanti gli eventi in programma, la maggior parte dei quali on line, ma non mancheranno momenti di incontro in presenza a Firenze.

L’esperienza di Jobbando si è infatti confermata negli anni un’importante occasione per far incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro, come evidenziato anche dalle parole del presidente della Regione Eugenio Giani: “Favorire l’incrocio fra domanda offerta di lavoro, coinvolgere tutti gli attori dalle imprese alle istituzioni per ampliare le opportunità dei giovani e per garantire loro un lavoro di qualità, stabile e sicuro, commisurato alle capacità e alle competenze di ciascuno. Questo è il traguardo che vogliamo raggiungere. Per questo abbiamo siglato il patto per il lavoro con il ministero che riserva per le politiche attive del lavoro circa 54 milioni di euro. Un investimento che ci permetterà di far crescere il nostro capitale umano, di riqualificarlo attraverso una formazione mirata e capace di cogliere le sfide dell’innovazione e della sostenibilità. In questo contesto, Jobbando si conferma, oltre che in sintonia con questi obiettivi, anche come una delle esperienze più efficaci nel panorama toscano e nazionale per quanto riguarda le opportunità concrete da offrire ai giovani e a quanti, più in generale, sono nella necessità di cercare un posto di lavoro”.

Una realtà che nel tempo ha saputo tessere rapporti importanti con altre associazioni del territorio, come dimostrano la collaborazione di quest’anno con Artemisia, che si occupa di sostenere donne e bambini vittime di violenza, e il connubio con l’associazione Lorenzo Guarnieri, impegnata per la prevenzione e la sicurezza stradale. Ad aprire la manifestazione infatti sarà proprio la “Jobbando Run con Lorenzo”, la corsa organizzata in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus che si svolgerà domenica 24 e il cui intero ricavato, ottenuto grazie alla vendita delle magliette, sarà destinato all’inserimento nella comunità di 12 rifugiati afgani presenti in Toscana e che saranno seguiti dal gruppo dei giovani Global Shapers di Firenze e di Torino. “Crediamo che un futuro migliore sarà possibile se il mondo in cui viviamo diventerà più sostenibile, sicuro e solidale: tre obiettivi che hanno un denominatore comune, il rispetto e la difesa della vita umana – sottolinea Stefania Guarnieri, presidente dell’associazione – E’ l’intreccio indispensabile fra queste finalità che ha ispirato la collaborazione con Jobbando 2021, dedicato alla sostenibilità ambientale, e con Artemisia, che offre un importante sostegno a donne e bambini vittime di violenza”.

Prosegue inoltre la collaborazione con InfoJobs, la principale piattaforma digitale in Italia di recruiting, come ricordato dall’ Head of Job Filippo Saini: “Siamo lieti di essere ancora una volta partner di Jobbando. Il nostro Osservatorio offre un punto di vista sul mercato del lavoro locale, sia dal punto di vista del candidato sia dal punto di vista delle offerte delle aziende. I dati di questi primi nove mesi del 2021 evidenziano una ripresa rispetto al difficile periodo del 2020, un +28% di offerte che permette di guardare in maniera positiva al futuro”.

Un futuro che si lega alla parola chiave di questa edizione: “La sostenibilità oggi è garantire un lavoro a tutti, – spiega Lapo Tasselli, presidente dell’associazione Jobbando – un lavoro regolare, con almeno un salario minimo, un lavoro sicuro, che ci faccia tornare a casa sani e salvi e un sistema di welfare che punti, sempre più, su politiche attive e non solo di sostegno al reddito. E tutto questo lo possiamo raggiungere solo se tutti gli stakeholder lavorano per lo stesso obiettivo, unendo le forze, come cerchiamo di fare con i nostri Jobbando Days”.

I Jobbando Days saranno ricchi di proposte formative e informative gratuite rivolte a candidati e aziende, grazie all’Academy e agli sportelli di orientamento, con opportunità di networking per le aziende partecipanti, che potranno incontrarsi e fare rete tra loro nello Speed Matching, e con la presenza di stand virtuali in cui le aziende pubblicheranno le job position aperte per la ricerca di personale. Non mancheranno infine laboratori dedicati agli studenti, per coinvolgere l’intero sistema e tutti gli stakholder verso il comune obiettivo di uno sviluppo sostenibile. I Candidati dovranno iscriversi sul sito www.jobbando.org per accedere alle offerte di lavoro e scoprire le aziende che aderiscono all’iniziativa.

Valentina Tisi