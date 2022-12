Parrocchia di San Miniato: le porte della Compagnia “si aprono” al Presepe. Giovedì 8 l’inaugurazione

SIGNA – E’ un appuntamento che si ripete da qualche anno e che si fa sempre apprezzare. E che anche in occasione delle ormai imminenti festività natalizie “si svelerà” ufficialmente giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione che, come di consueto, la parrocchia di San Miniato a Signa si appresta a celebrare, a fianco della liturgia, […]

SIGNA – E’ un appuntamento che si ripete da qualche anno e che si fa sempre apprezzare. E che anche in occasione delle ormai imminenti festività natalizie “si svelerà” ufficialmente giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione che, come di consueto, la parrocchia di San Miniato a Signa si appresta a celebrare, a fianco della liturgia, con un piccolo programma ricco di eventi che vedrà la celebrazione della Santa Messa alle 11 con la successiva inaugurazione del Presepe curato da Maurizio e Cinzia Catolfi presso i locali della Compagnia della chiesa, arricchito di nuovi e ulteriori parti e personaggi. Nel pomeriggio, alle 17, avrà invece luogo il consueto incontro serale presso la chiesa di San Miniato con letture legate alla figura di Maria e intermezzi musicali del coro diretto da Nicoletta Calzolai, che quest’anno vedrà la preziosa partecipazione delle Suore Passioniste. In conclusione della rassegna il maestro Paolo Vannini presenterà una sua opera d’arte che resterà come dono permanente presso la chiesa di San Miniato, in accordo con la tradizione che da alcuni anni, per iniziativa di Attilio Carini, vede impegnati alcuni dei maggiori artisti signesi nella creazione di opere contemporanee dal soggetto sacro destinate a costituire una piccola collezione destinata a restare esposta in modo permanente nella chiesa insieme alle opere dei maestri del passato che questa custodisce. A presentare il dipinto di Vannini interverrà lo storico dell’arte Francesco Monciatti, già autore del quadro donato lo scorso anno.

Gli eventi della parrocchia di San Miniato proseguono infine nel prosieguo delle festività natalizie con una lotteria di beneficenza che si terrà il 6 gennaio alle 12 presso i locali della Compagnia in occasione della festa dell’Epifania mentre il Presepe, a partire dall’8 dicembre, sarà visitabile per tutto il periodo delle festività fino al 6 gennaio, come parte del circuito della “Città dei Presepi”.