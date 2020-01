Parte da I Gigli l’accordo siglato da Eurocommercial Properties e Alipay per il mercato cinese

CAMPI BISENZIO – Eurocommercial Properties ha siglato un accordo con Alipay, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo facente capo al gruppo Alibaba, per offrire ai numerosi clienti cinesi che frequentano gli shopping centres il mezzo di pagamento a loro più famigliare. Il primo test partirà al Centro Commerciale I Gigli che ha sviluppato una strategia di marketing ad hoc sul turismo cinese che ha il capoluogo fiorentino fra le mete preferite durante il soggiorno nel nostro paese. I Gigli, uno dei più importanti shopping centre italiani con la presenza di brand leader nazionali ed internazionali, tra cui Primark, Apple, Coin, H&M, Zara, OVS, Mercato Centrale, Mediaworld, in occasione del Capodanno cinese si proporrà al mercato asiatico, attraverso una serie di soluzioni dedicate.

Eurocommercial Properties e Alipay hanno programmato un’iniziativa congiunta con l’obiettivo di promuovere lo shopping all’interno dei 134 negozi presenti nella struttura. Dal 25 Gennaio all’8 Febbraio, i turisti cinesi cheacquisteranno presso l’infopoint tramite la piattaforma Alipay, una Gift Card del valore di 100 euro, beneficeranno del 30% di sconto su tutti gli acquisti. Il centro I Gigli incentiverà inoltre l’utilizzo del circuito Alipay in tutti i punti vendita per offrire un’esperienza di shopping sempre più smart e mobile friendly.

“L’iniziativa, prima in Italia nel settore Centri Commerciali, – spiega Stefano De Robertis, Responsabile marketing di Eurocommercial Properties Italia – risponde all’obiettivo di intercettare i flussi turistici cinesi, comunicando attraverso canali digitali più abituali per i consumatori cinesi e sviluppando nuove modalità di ingaggio. In tal senso, contestualmente all’accordo con Alipay, ulteriori collaborazioni sono state attivate per garantire tutti gli standard necessari richiesti dai turisti, come la certificazione di Welcome Chinese, emessa dalla China Tourism Academy (CTA), unica riconosciuta dal governo cinese. I Gigli è stato il primo ed al momento unico Centro Commerciale in Italia ad ottenerla”.

“La collaborazione con Eurocommercial – dice Pietro Candela, Responsabile sviluppo del mercato italiano Alipay, – è fondamentale per lo sviluppo di Alipay in Italia, perché dimostra che Alipay può diventare uno strumento di ingaggio della clientela cinese anche al di là del target turistico. Firenze oggi infatti rappresenta la città con maggiore numero di utenti Alipay, grazie a una folta presenza di studenti e di una intraprendente comunità locale che si aggiunge all’elevato traffico turistico. I Centri Commerciali rappresentano non solo un’occasione per lo shopping, ma anche un punto di incontro importante per i brand che vogliono essere sempre più visibili ai clienti internazionali”.