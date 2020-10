Partenza sprint per Gigli Shop&Shock

CAMPI BISENZIO – Partenza sprint per la nuova piattaforma “Gigli Shop&Shock”. Il nuovo servizio, lanciato il 10 ottobre, permette di cogliere al volo delle offerte lampo, diverse ogni settimana, facendo shopping da casa e ritirando l’acquisto al Centro Commerciale.

“È partita con successo la nuova piattaforma Gigli Shop&Shock – commenta Stefano De Robertis, responsabile marketing di Eurocommercial Properties Italia, società proprietaria del Centro Commerciale – il sito online de I Gigli dove effettuare acquisti su prodotti fortemente scontati: gli ordini dell’articolo in offerta, una sneaker Converse pro-leather, sono stati esauriti entro la settimana, questa infatti è la durata della promozione. Molto interessante e sostenuto anche il traffico sul nuovo portale. Questo marketplace vuole offrire ai clienti de I Gigli e in generale a tutti gli utenti on line un canale nuovo e alternativo, consentendo il drive-to-store a prezzi convenienti”.

Si tratta del primo progetto del genere, che unisce le potenzialità di e-commerce, offerte a tempo e couponing, in un centro commerciale in Italia. E non poteva mancare un richiamo alla “toscanità”, tanto cara a I Gigli: per la nuova piattaforma sono stati coinvolti degli influencer “made in Tuscany”, come Irene Colzi e Emily Arabella Bizzo, molto note e seguite su Instagram.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo servizio – dichiara Antonino D’Agostino, direttore de I Gigli – vista l’evoluzione omnicanale della clientela del centro commerciale e in generale dei cittadini, che permette di ampliare la possibilità di scelta e di iniziare gli acquisti anche da casa, da ritirare ovviamente a I Gigli. Molti negozi del Centro stanno aderendo con promozioni veramente vantaggiose”. Questa settimana la vetrina della piattaforma è dedicata a uno zaino Napapijri.