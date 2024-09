Partenza sprint per il rugby sestese. Tante le prove gratuite in programma, ecco il calendario

SESTO FIORENTINO – Con il primo allenamento di sabato mattina della categoria Under 6 ha preso ufficialmente il via la stagione 2024/2025 di tutto il Sesto Rugby, “lanciato – dicono dalla società sestese – caparbiamente verso nuove mete”. E guardando al futuro. Per questo sono aperte a tutti una serie di prove gratuite. Questo il […]

SESTO FIORENTINO – Con il primo allenamento di sabato mattina della categoria Under 6 ha preso ufficialmente il via la stagione 2024/2025 di tutto il Sesto Rugby, “lanciato – dicono dalla società sestese – caparbiamente verso nuove mete”. E guardando al futuro. Per questo sono aperte a tutti una serie di prove gratuite. Questo il calendario settimanale degli allenamenti per tutte le categorie: i nati negli anni 2021 – 2020 – 2019 sono della categoria Under 6, i nati negli anni 2018 – 2017 sono della categoria Under 8, i nati negli anni 2016 – 2015 sono della categoria Under 10, i nati negli anni 2014 – 2013 sono della categoria Under 12, i nati negli anni 2012 – 2011 sono della categoria Under 14. Qui di seguito tutti gli orari: