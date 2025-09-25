Partita la pulizia straordinaria delle caditoie a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Come annunciato qualche settimana fa, è partita la pulizia delle caditoie del territorio comunale di Poggio a Caiano che va a rafforzare quella già posta in essere da Publiacqua (che la effettua due volte l’anno). Il Comune ha dato incarico a una ditta esterna di provvedere a questo servizio (a carico dell’amministrazione comunale) per tenere pulite le caditoie al fine di garantire il deflusso delle acque meteoriche anche in circostanze di piogge particolarmente intense, prevenendo così allagamenti e relativi danni alle persone e alle cose.

“Purtroppo anche pochi giorni fa in occasione di un’ora di pioggia si sono verificati dei disagi, – commenta il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – come amministrazione comunale cerchiamo di mettere in campo tutti gli interventi possibili. Quando lunedì scorso è piovuto molto forte abbiamo subito attivato la nostra protezione civile che, con alcune squadre, si è recata nei posti che hanno subìto alcune problematiche. Crediamo che con questi interventi straordinari di pulizia di caditoie e fognature comunali si possa favorire lo scolo delle acque piovane cercando di ridurre i problemi. E purtroppo, come vediamo dalle varie allerte meteo, i fenomeni temporaleschi di notevole portata sono aumentati e vanno, dunque, presi tutti gli accorgimenti possibili per tutelare il territorio”.