Partito Socialista “I no del Comune su aeroporto e Cpr e i dubbi del sindaco”

SESTO FIORENTINO – “Com’era prevedibile, il nuovo progetto per l’adeguamento della infrastruttura aero portuale della Toscana, ha fatto registrare il netto dissenso del sindaco di Sesto”. Lo afferma, in una nota, il Partito socialista sestese. “A fronte della storica domanda ’t’ piace o’ presepio’ sempre la stessa risposta ‘u’ Presebbio nun m’ piace’. – prosegue la nota – Nessuna novità, quindi, sotto il cielo della politica sestese. Di fatto è la stessa risposta che il sindaco ha dato alla proposta del Prefetto di Firenze circa la realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio Cpr. E ciò dopo il parere positivo dei sindaci delle città capoluogo. Lo stesso dissenso abbiamo registrato a proposito della Multutility, spa Pubblico Privato, nata per dare una rilevanza maggiore all’intervento Pubblico. E’ da troppi anni chela voce di Tommasino u’ Ninnill, ripete sempre ‘u’ presebbio nun m’ piace’. Omettiamo di ricordare tutti i ‘no’ che abbiamo dovuto registrare in tutti questi anni. Riteniamo che possa essere più utile riportare il motto di B. Brecht: elogio del dubbio: “Lode del dubbio” “Sono coloro che non riflettono a non dubitare mai. Splendida è la loro Digestione, infallibile il loro giudizio”.