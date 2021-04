Partito Socialista “Sotto il cielo del tempo sospeso della pandemia”

SESTO FIORENTINO La segreteriea del Partito Socialista sestese “riprende” ad esortare e consigliare i politici a preparare i cittadini “sopo il tempo sospeso”. “Abbiamo rivolto, a suo tempo, ai responsabili della politica del Partito Democratico (raccoglie la maggioranza dei voti degli elettori sestesi) l’esortazione a dare una risoluzione alle difficoltà che non consentivano di delineare il quadro politico di riferimento per il rinnovo della compagine amministrativa. – si legge nella nota del Partito Socialista – Anzi siamo andati ben oltre l’esortazione; ci siamo permessi di dare dei consigli su come intervenire ovvero predisporsi, mentalmente, alla “conoscenza” del momento emergenziale (le crisi del mondo del lavoro, delle imprese, del sistema bancario, in generale delle diseguaglianze,delle morti) e ancora le prevedibili ricadute economiche del Piano Nazionale della Ripesa e della Resilienza – PNRR – nel nostro territorio. Preparare i cittadini e impegnare i futuri amministratori su gli obiettivi che si vogliono perseguire ovvero sul ruolo che potrà avere l’ente locale una volta esaurito “il tempo sospeso“ della pandemia. Conoscere il porto dove approdare. Le sollecitazioni erano anzi sono sempre d’attualità visto anche la scarsa fortuna che hanno avuto. Facciamo sempre in tempo a riprenderle.E’ pur vero però che in politica è sempre valido il criterio per cui è il risultato politico a segnare la sconfitta.

State tranquilli, non verranno meno le nostre motivazioni per proseguire nelle battaglie politiche”.