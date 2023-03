“Pasolini uno e trino” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Il Teatro Manzoni di Calenzano partecipa ai grandi eventi della Festa della Toscana 2023 con uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, “Pasolini Uno e Trino” scritto da Lorenzo Degl’Innocenti e interpretato dall’autore con Roberto Salemi e Luisa Cattaneo. Lo spettacolo, come tutti quelli legati alla Festa della Toscana, è ad ingresso libero (ma […]

CALENZANO – Il Teatro Manzoni di Calenzano partecipa ai grandi eventi della Festa della Toscana 2023 con uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, “Pasolini Uno e Trino” scritto da Lorenzo Degl’Innocenti e interpretato dall’autore con Roberto Salemi e Luisa Cattaneo. Lo spettacolo, come tutti quelli legati alla Festa della Toscana, è ad ingresso libero (ma se ne consiglia la prenotazione per assicurarsi il posto in teatro).

Giorgio Caproni, in una poesia dedicata a Pasolini lo definisce uno e trino, ma le vite di questo straordinario poeta, scrittore, regista, sono molte di più.

In Pasolini Uno e Trino il poeta racconta sé stesso in prima persona, attraverso le parole, il cinema, i romanzi, sempre pronto a ingaggiare aspri dibattiti, mettendo in evidenza le contraddizioni proprie e della società. E tutti questi mondi che lo pervadono, che si scontrano e respingono trovano l’equilibrio perfetto solo grazie alla poesia, che regola le leggi del suo personale universo, dove essere uomini vuol dire accettare di vivere uno straziante dolore, ma anche avere la possibilità di contemplare la straziante, meravigliosa bellezza del creato.

Pasolini uno e trino è un racconto a più voci, della voce “unica” di Pasolini: Interviste, aneddoti, poesie, appunti nascosti e lettere. Parallelamente, attraverso una lettura cruda e spietata di articoli di giornale dell’epoca, accompagnate da effetti sonori appositamente creati, e foto dell’epoca, si raccontano i tentativi di chiudere la bocca a Pasolini e la sua feroce reazione. Ingresso libero con prenotazione consigliata Per prenotare: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it