Pasqua con l’ATT: uova solidali per curare a casa i malati di tumore

FIRENZE – Fino al 12 aprile continua la campagna di Pasqua dell’Associazione Tumori Toscana, per garantire cure ed assistenza domiciliari gratuite ai malati di tumore e alle loro famiglie. I volontari saranno nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia per offrire, a fronte di una piccola donazione, le uova solidali che potranno anche essere ordinate comodamente da casa, con ritiro presso le sedi ATT o con consegna al proprio domicilio. “Scegliendo le uova ATT – spiega Giuseppe Spinelli, presidente ATT – si potrà regalare una Pasqua più serena a tanti malati che in questo momento hanno bisogno di essere curati a casa e di ricevere sostegno concreto e vicinanza. Contiamo, come sempre, sulla sensibilità di tutti i cittadini ai quali chiedo di rimanere vicino a chi sta soffrendo e di non lasciare mai solo nessun malato di tumore”. Per info, ordini e postazioni: www.associazionetumoritoscana.it, ATT Firenze: 055 2466666, ATT Prato: 0574 570835.