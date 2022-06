Passano i ciclisti, modifiche alla viabilità in alcune strade signesi: ecco dove

SIGNA – Al fine di garantire l’incolumità dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, domenica 19 giugno, fra le 13.30 e le 17.30, come da ordinanza della Polizia municipale, è disposta nelle vie Cavalcanti, Arrighi, Castelletti, Ponte alle Palle e Pistoiese, la sospensione temporanea della circolazione di veicoli e persone (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica in programma. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al passaggio dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti al momento del passaggio del primo concorrente.