Passeggiata ecologica domenica 6 giugno lungo le rive dell’Arno

SIGNA – Camminata ecologica lungo le rive dell’Arno: è il programma per domenica 6 giugno, “un’iniziativa che insieme a Plastic Free Onlus – dice il sindaco Giampiero Fossi – avevamo previsto già per lo scorso autunno ma, date le restrizioni anti-contagio, recuperiamo domenica 6 giugno contando sulla massima partecipazione dei nostri concittadini”.

L’evento prevede il coinvolgimento di due squadre di volontari – una partirà dal piazzale dell’Indiano a Firenze e l’altra dal Parco dei Renai. L’incontro a metà percorso, all’altezza di San Donnino, per terminare insieme il plogging al Parco Chico Mendez di Campi con gli interventi dei referenti di Plastic Free su una più corretta gestione dei rifiuti e sulle conseguenze dell’utilizzo della plastica. “Un’iniziativa che guarda alla sensibilizzazione ambientale e alla tutela dell’ambiente – dice l’assessore all’ambiente Andrea Di Natale – Un modo per vivere i nostri spazi e, al contempo, prendersene cura: un evento adatto ad adulti e bambini, un percorso agevole lungo le rive dell’Arno pensato per tutti. Il primo passo in un calendario di appuntamenti legati al tema della tutela ambientale che abbiamo in programma di realizzare nel corso dell’anno per portare avanti il messaggio del rispetto e della salvaguardia del territorio”

Obbligatorio per ogni partecipante registrarsi alla raccolta collegandosi all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-giu-signa/ . Al momento del ritrovo all’ingresso del Parco, saranno consegnati sacchi e guanti messi a disposizione da Alia (con la quale sono già state concordate modalità e tempistiche di consegna dei materiali raccolti e da smaltire)