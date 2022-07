Passeggiate sui luoghi della Ginori

SESTO FIORENTINO – Oltre a una straordinaria collezione di manufatti in porcellana, il Museo Ginori custodisce la memoria di tre secoli di storia sociale e del lavoro della comunità nata intorno alla Manifattura di Doccia. Il 18 luglio la Fondazione Ginori e l’Associazione culturale Zera la mettono in scena con una passeggiata teatrale che farà tappa in nove luoghi-simbolo di questa storia. Lo spettacolo itinerante è gratuito e verrà replicato in due turni, alle 19 e alle 20.45, con partenza dall’Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi, Sesto Fiorentino. Prenotazione obbligatoria su: http://bit.ly/palco22. L’evento, organizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Sesto Fiorentino e della Società di Mutuo Soccorso Richard-Ginori, fa parte del progetto Il cuore nelle mani, che raccoglie video-testimonianze dei più anziani ex-lavoratori della Manifattura Ginori con l’obiettivo di preservare uno straordinario patrimonio finora tramandato quasi esclusivamente per via orale e di rendere le voci e le esperienze dei maestri artigiani protagoniste di un docufilm e di uno spettacolo teatrale. Immaginata come un viaggio nel tempo, la passeggiata racconterà alla maniera delle compagnie di teatranti del Settecento storie di lavoro e di sentimento, di abilità e di passione per la bellezza, intrecciando interventi di carattere storico-artistico curati dalle conservatrici del Museo Ginori ed echi di vite vissute nella concretezza del lavoro quotidiano.