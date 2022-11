Passerella di via Erbosa a San Donnino: slalom fra i rifiuti per attraversarla. La protesta dei cittadini

La segnalazione è arrivata alla redazione di Piananotizie da una nostra lettrice. E riguarda la passerella che da via Erbosa, a San donnino, conduce nel centro della frazione del Comune di Campi. Passerella che era stata inaugurata nel luglio del 2014 unendo “due pezzi di San Donnino che fino ad allora erano distanti”. E che oggi, come si può notare anche dalle fotografie che pubblichiamo, ha sicuramente bisogno di manutenzione. “La passerella – spiega – consente ai nostri figli di andare a scuola senza pericoli. Purtroppo è stata lasciata in uno stato di abbandono. Oggi ci sono tutti i resti dell’erba tagliata che, con la pioggia, la rendono scivolosa. Ma non solo perché quando non ci sono scarti di erba tagliata è piena di escrementi di animali e così ci troviamo con i nostri figli a “fare lo slalom” per non pestarli”.