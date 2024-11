“Passione e Fede”, sabato 9 il taglio del nastro della mostra di Elena Prosperi al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Un viaggio nell’arte contemporanea. E’ quello che propone Elena Prosperi, con la sua “Bottega d’arte” di Sesto Fiorentino, all’interno del Teatrodante Carlo Monni. Il Foyer del teatro, infatti, dal 9 novembre – giorno in cui è fissata l’inaugurazione alle 16.30 – al 24 dello stesso mese ospiterà la nuova personale, “Passione e […]

CAMPI BISENZIO – Un viaggio nell’arte contemporanea. E’ quello che propone Elena Prosperi, con la sua “Bottega d’arte” di Sesto Fiorentino, all’interno del Teatrodante Carlo Monni. Il Foyer del teatro, infatti, dal 9 novembre – giorno in cui è fissata l’inaugurazione alle 16.30 – al 24 dello stesso mese ospiterà la nuova personale, “Passione e Fede” il tema scelto, della stessa artista contemporanea. Non a caso Elena Prosperi è conosciuta per la sua poliedricità, unita alla capacità di esplorare temi complessi attraverso un linguaggio visivo potente e suggestivo. Le sue opere spaziano dalla pittura alla scultura, con un’attenzione particolare ai dettagli e una profonda riflessione sulle dinamiche umane e sociali. E la mostra al Teatrodante Carlo Monni ha tutte le caratteristiche di essere un viaggio emozionante attraverso le sue ultime creazioni, offrendo al tempo stesso nuove prospettive e stimoli visivi.

Sul tema prescelto ci saranno in mostra anche le opere degli apprendisti della “Bottega d’arte” di via Leonardo da Vinci, ovvero Adriana Cappuccini, Itala Erdoiza, Iole Maria Romani, Rossella Mazzanti e Silvia Puglisi. Come ci tiene a ribadire Prosperi, “oltre a creare le mie opere, amo aiutare a scoprire e sviluppare il talento dei miei allievi”. Saranno inoltre presenti all’inaugurazione Jacopo Madau, assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino, Francesco Mariani, presidente dello “Spazio delle arti – La Soffitta”, sempre a Sesto Fiorentino, e Mario Berti, presidente di “Arti e mestieri”. La mostra sarà successivamente visitabile dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.