Passione e solidarietà i “motori” che muovono l’associazione: “Tuscany Motors” ha ingranato ufficialmente la marcia

CALENZANO – Una giornata di motori, passione e solidarietà. Con il fil rouge delle auto d’epoca, della voglia di stare insieme e di obiettivi condivisi. Quello di ieri, domenica 5 marzo, è stato infatti il momento tanto atteso da parte di “Tuscany Motors”, associazione che ha mosso i suoi primi passi nel mese di dicembre e che è stata subito apprezzata per l’originalità dell’idea e il modo con cui la sta portando avanti. L’idea è quella di accompagnare, chiunque ne abbia bisogno, ma che comunque sia in grado di certificarlo realmente questo “bisogno”, per esempio a fare la spesa. Come è stato nel caso della signora che due soci hanno accompagnato al supermercato Conad di Calenzano. Inizialmente solo con auto d’epoca – che comunque resta l’idea di base – per poi vedere crescere la realtà nata da poco tempo e che adesso è composta anche da persone che un’auto d’epoca non ce l’hanno.

Ieri finalmente il “battesimo” dell’associazione, che adesso avrà la propria sede presso il circolo La Fogliaia di Calenzano: “Il taglio del nastro da parte dell’assessore allo sport Laura Maggi – spiegano da “Tuscany Motors” – ha dato prestigio alle attività e alle proposte dall’associazione sottolineando l’importanza di questo tipo di iniziative nel tessuto sociale del territorio. Durante la giornata inaugurale sono emersi infatti uno spirito giovane e una spiccata propensione alla pubblica utilità, caratteristiche che combinate alla versatilità rendono possibile il coinvolgimento della “Tuscany Motors” in molteplici attività sociali”.

La giornata dal clima primaverile ha favorito la manifestazione che ha visto l’esposizione di affascinanti auto: diverse Fiat 500, un fantastico carro attrezzi 615 del socio Daniele, grandi varietà di vespe, auto statunitensi e persino la mitica Delorean, icona del Film “Ritorno al futuro”. Tra gli ospiti, Radio Studio Toscana, che ha raccontato in diretta la cerimonia, il Food Advisor fiorentino nonché testimonial ufficiale del “Tuscany Motors” Lorenzo Gagliano e il comico Yuri Bellini di “Toscanamaremmamaiala” che ha fatto il suo ingresso con una meravigliosa 124 Coupè decapottabile. Immancabile Dante, la mascotte dell’associazione, che ha regalato sorrisi ai più piccoli. Fondamentale come Nicole e Alessia, che con la loro presenza hanno dato ulteriore fascino alla giornata.

“Abbiamo tanti progetti, – dice Pietro D’Amore, uno dei soci fondatori – il prossimo 8 marzo saremo impegnati, grazie a Conad di Calenzano, nella consegna di mimose a tutte le donne che faranno la spesa e in più saremo lieti di accompagnare chi ne avesse bisogno con il nostro trasporto solidale. Inoltre collaboreremo a breve con Avis di Scarperia e San Piero con una grande donazione di sangue, partiremo da Calenzano con i nostri mezzi e saremo lieti di accompagnare chiunque voglia donare”. “E’ stata una giornata dal clima di festa, – ha aggiunto Walter Di Sandro, possessore di una bellissima Renault RV5 – andata ben oltre le più rosee aspettative, è stato un successo”. “Tuscany Motors” vuole infine ringraziare la Fondazione Cure2Children. “A loro, a cui va tutta la nostra attenzione e vicinanza, verrà devoluto infatti l’incasso della giornata per un fine nobile e molto importante: l’acquisto di farmaci salvavita per bambini meno fortunati”.