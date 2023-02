Patrizia Rinaldi a Libraria Noir con “Guaio di notte”

SESTO FIORENTINO – Patrizia Rinaldi torna a Sesto Fiorentino. L’appuntamento alla libreria Rinascita è per oggi, 16 febbraio, alle 18, in occasione della rassegna “Libraria Noir” in collaborazione con l’associazione sestese Club del Giallo. Patrizia Rinaldi, autrice e creatrice del personaggio Blanca, che tornerà in tv con la seconda stagione, presenterà il suo ultimo libro, […]

SESTO FIORENTINO – Patrizia Rinaldi torna a Sesto Fiorentino. L’appuntamento alla libreria Rinascita è per oggi, 16 febbraio, alle 18, in occasione della rassegna “Libraria Noir” in collaborazione con l’associazione sestese Club del Giallo. Patrizia Rinaldi, autrice e creatrice del personaggio Blanca, che tornerà in tv con la seconda stagione, presenterà il suo ultimo libro, uscito questa settimana, “Guaio di notte”, mentre a dialogare con lei sarà lo scrittore sestese Enrico Solito. Il nuovo libro di Rinaldi porta in scena una storia che sembra fondere Holmes & Watson con Thelma e Louise. In “Guaio di notte”, infatti, che per i napoletani significa “guaio molto brutto”, troviamo Signora e Andrea, i nuovi personaggi che si incontrano per caso e si trovano a condividere un pezzo della loro vita. Tra giallo e commedia nera, il lettore si troverà a scivolare in uno spassoso intreccio degli equivoci, dove nessuno è davvero chi dice di essere e, come nella vita vera, chiunque indossa una maschera per celare ossessioni e desideri inespressi.