Patrizia Rinaldi alla Libreria Rinascita parla di Blanca e di Napoli

SESTO FIORENTINO – “La mia Blanca è blues, quella della tv è più funky” Patrizia Rinaldi ha raccontato la musicalità presente non solo nel suo ultimo libro “Blanca e le ninas viejas” edito da e/o, ma anche del personaggio, Blanca appunto, che ha creato nel 2004 e che la Rai lo ha reso protagonista della serie tv “Blanca” con Maria Chiara Giannetta. “Le due Blanca sono diverse in età e nel modo di comportamento – spiega Rinaldi – ma possono convivere e io continuerò a scrivere della mia Blanca, pur apprezzando il lavoro perfetto fatto dagli sceneggiatori della Blanca televisiva”. Rinaldi è stata ospite venerdì 11 marzo della rassegna “Dalla parte del Giallo” promossa dalla Libreria Rinascita in collaborazione con il Club del Giallo.

Alla Libreria Patrizia Rinaldi ha potuto discorrere con il pubblico, rispondere alle domande e raccontare, senza svelare gli intrighi dell’ultimo giallo, come è nato il suo personaggio. “Molti anni fa – ha detto – ho partecipato con mia figlia allora adolescente ad un evento a Napoli al buio e mentre mia figlia si è abituata riuscendo a muoversi senza luce, io ho avuto difficoltà e ho pensato a come dovesse essere senza poter vedere. Così è nata Blanca”. Si è poi soffermata su Napoli e sul grande amore che sente per quella città nella quale, ha detto, “ho sempre vissuto”. In programma, ha poi aggiunto Rinaldi stimolata dal pubblico, un libro insieme ad altri giallisti tra cui Massimo Carlotto.