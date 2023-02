Patrizia Rinaldi, coinvolgente a Libraria Noir, presenta “Guaio di notte”

SESTO FIORENTINO – Ha divertito e coinvolto il pubblico Patrizia Rinaldi, la scrittrice napoletana tornata alla libreria Rinascita in occasione della rassegna “Libraria Noir” organizzata in collaborazione con l’associazione sestese Club del Giallo, per presentare l’ultimo suo libro “Guaio di notte”. Rinaldi per questa volta ha lasciato il personaggio di Blanca, la detective non vedente […]

Il nuovo libro di Rinaldi porta in scena una storia che sembra fondere Holmes & Watson con Thelma e Louise. In “Guaio di notte”, che per i napoletani significa “guaio molto brutto”, Signora e Andrea si incontrano per caso e si trovano a condividere un pezzo della loro vita. Tra giallo e commedia nera, il lettore si troverà a scivolare in uno spassosissimo intreccio degli equivoci, dove nessuno è davvero chi dice di essere e, come nella vita vera, chiunque indossa una maschera per celare ossessioni e desideri inespressi. Al termine dell’incontro, il secondo per la presentazione di questo nuovo romanzo, in tanti si sono messi in coda per la firma della propria copia del libro.