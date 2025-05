Patrocinio del Comune al Toscana Pride, l’ira di Fratelli di Signa. Forte: “Scelta ideologica, non amministrativa”

SIGNA – “Una scelta ideologica, non amministrativa”. Il consigliere comunale di Fratelli di Signa, Luigi Forte, definisce così la decisione della giunta comunale di dare il patrocinio al Toscana Pride, in programma a Prato il prossimo 21 giugno. Per poi aggiungere: “Una scelta che considero inopportuna sul piano amministrativo, poiché il patrocinio comunale – pur non comportando oneri economici – implica comunque un avallo istituzionale che non dovrebbe essere concesso a manifestazioni dal carattere fortemente ideologico. L’ente locale ha il dovere di rappresentare tutti i cittadini, evitando di assumere posizioni divisive che rischiano di alimentare contrapposizioni sociali, soprattutto su temi delicati e complessi come quelli legati all’identità sessuale e alla famiglia”. Forte entra poi nel merito della questione: “Parlo, inoltre, anche come responsabile regionale per la Toscana del Dipartimento famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia e in questa veste sottolineo che il cosiddetto “Pride”, pur dichiarandosi inclusivo, porta con sé un carico ideologico che spesso mira a ridefinire in chiave relativista i fondamenti antropologici della società, a cominciare dalla famiglia e dal ruolo educativo dei genitori. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione nei confronti della persona, ma non possiamo accettare che la lotta per i diritti venga piegata a logiche ideologiche che mettono in discussione la centralità della famiglia naturale e il diritto dei minori a crescere con un padre e una madre. Rivolgo quindi un appello alla giunta e a tutte le istituzioni locali affinché il patrocinio comunale torni a essere uno strumento di unità, non un atto di adesione a visioni culturali che non rispecchiano l’identità né la sensibilità di una parte significativa della nostra comunità”.