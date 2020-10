PD “Iniziamo a costruire la Casa comune e poi pensiamo al candidato” e lancia la campagna di ascolto

SESTO FIORENTINO – Costruire prima il confronto e il programma e poi il candidato: è questo il percorso intrapreso dal Partito Democratico che ha incontrato, fin da luglio scorso alcuni gruppi di Centro Sinistra.

“Da luglio il Partito Democratico di Sesto – ha detto il segretario del PD sestese – è impegnato a fare incontri con tutte le forze politiche del centrosinistra e con il M5S, continueremo a farlo con rispetto e dialogo, l’unica cosa che pretendiamo è il rispetto e la capacità di dialogo anche da parte degli altri”.

Il PD, spiega il segretario sestese, fino ad ora ha incontrato i gruppi: Per Sesto, Sesto Bene Comune, Sinistra Italiana, Italia Viva e Partito Socialista.

“Gli incontri sono stati positivi – ha detto Labanca – è meglio parlarsi di persona che non attraverso i media ed è stato avviato un dialogo che mi auguro possa arrivare ad una ‘casa comune’. Come PD siamo aperti e disponibili a parlare con tutti: bisogna partire dalle fondamenta, dai punti che abbiamo in comune e da lì capire quali saranno le forze con le quali costruire la ‘casa comune’” e, aggiunge “non ci interessano in questa fase i personalismi, ma ci interessa parlare di progetti per la città”.

E parte quindi quella che il PD definisce “il tempo dell’ascolto” anche per i cittadini.

“Questo è il tempo dell’ascolto e del confronto in vista delle elezioni comunali del 2021. – ha detto Labanca – Nelle prossime settimane saremo impegnati a mettere le basi per costruire il programma della Sesto del futuro, in una visione metropolitana. Chiediamo le idee e il contributo di tutti i sestesi, per questo lanciamo il cantiere ‘Immaginiamo Sesto’”.

Il PD lancia quindi un logo e un indirizzo mail al quale inviare le proposte.

“Il logo che abbiamo creato vuole ricordare i colori della pace e dei diritti. I sei colori simboleggiano le zone di Sesto: Centro, Colonnata, Querceto, Quinto, Cercina, Sudferrovia, – ha detto Labanca – ma simboleggiano anche sei grandi temi: lavoro, salute, ambiente, istruzione, cultura e mobilità. Tutti i sestesi che vorranno mandare una loro pagina di idee sulla città da oggi possono iniziare a farlo mandando una mail a: immaginiamosesto@gmail.com. Oltre alla mail a breve attiveremo anche altre modalità di raccolta di contributi”.

Sono poi stati avviati 7 forum tematici che riguardano ambiente, città e territorio, cultura, mobilità, salute, sport, terzo settore.

“Questi – ha detto Labanca – andranno a integrare le deleghe già presenti in segreteria come welfare, istruzione, sviluppo economico e lavoro. Forum che avranno il compito di ascoltare settori specifici del tessuto cittadino e costruire parte del futuro programma. Nelle prossime settimane saremo concentrati a fare questo, ascoltare e incontrare cittadini, associazioni, forze economiche, sindacali, sociali. Questa città è ricca di esperienze ed energie, accompagnata da valori eccezionali, non ha bisogno di personalismi ma ha bisogno di essere valorizzata come comunità”.