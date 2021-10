PD. Labanca “Bel risultato della coalizione e del PD”

SESTO FIORENTINO – Con le sezioni ormai quasi tutte scrutinate nel Partito Democratico sestese si respira aria di festa. Il PD centra infatti un doppio obiettivo: la vittoria, nettissima, del sindaco Falchi, che vola al 70%, e la conferma come primo partito in città, risultato quest’ultimo non scontato data la “concorrenza interna” con la lista […]

Un dato di cui il segretario PD Massimo Labanca può andare orgoglioso: “Sono contento per il risultato della coalizione che è andata oltre il 70% – ha commentato – e del bel risultato del Partito Democratico. Ci riconfermiamo primo partito in città. Lo eravamo già quando eravamo all’opposizione e lo siamo ancora adesso”. Un risultato importante che, dopo cinque anni, riporta il Partito Democratico nella cabina di comando del Comune. V.T.