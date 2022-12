Pd, SI, Ecolò e Per Sesto “Tagli ai fondi per le piste ciclabili. Il Comune di Sesto non ci sta”

SESTO FIORENTINO – “Il governo Meloni si appresta ad azzerare con la prossima legge di bilancio i fondi per le piste ciclabili urbane già stanziati per i prossimi anni. Si tratta di una scelta sbagliata, miope e del tutto in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere l’impegno per rendere più sostenibile la mobilità delle nostre città”. Lo affermano, in una nota, Giacomo Trallori del Pd, Andrea Guarducci di Per Sesto, Irene Falchini di Sinistra Italiana e Stefano Martella di Ecolò. “Il Comune di Sesto Fiorentino ha scelto ormai da anni di lavorare sullo sviluppo della mobilità sostenibile sia comunale che intercomunale e di contribuire in maniera significativa all’abbattimento dei volumi di traffico legati agli spostamenti urbani. – prosegue la nota dei gruppi di maggioranza – Grazie all’attivazione di un insieme sistematico di interventi, in questi anni è stato realizzato un sistema integrato di percorsi ciclopedonali che toccano i luoghi di interesse pubblico, culturale ed economico, il Parco agricolo della Piana, i luoghi di interscambio con altri sistemi di spostamento come la ferrovia. Uno strumento completo e funzionale, atto a disincentivare l’uso del mezzo privato, garantendo, mediante l’incremento della mobilità dolce, la riduzione delle emissioni inquinanti per il miglioramento della qualità dell’aria. Nel prossimo consiglio comunale presenteremo, come forze di maggioranza, un ordine del giorno analogo a quello in approvazione in centinaia di altri Comuni per chiedere al Parlamento, al Governo e ad Anci di attivarsi per ripristinare il Fondo per le ciclabili urbane”.