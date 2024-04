Pedalata della Croce Rossa per la salute e la sicurezza

SESTO FIORENTINO – Anche Sesto Fiorentino, con l’organizzazione della Croce Rossa Italiana di Firenze, Unità Territoriale di Sesto Fiorentino, aderirà all’iniziativa nazionale #girolevitespezzateDAY, intitolata al tema della salute e sicurezza e promossa sul territorio nazionale dall’associazione Aps #girolevitespezzate, col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’appuntamento è per il 28 aprile, con una parata in bicicletta che si terrà in contemporanea in diversi Comuni distribuiti sul territorio italiano. Obiettivo: coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’importanza della prevenzione, in ricordo di tutte le vittime, troppo spesso dimenticate. In Italia, perdono la vita sul posto di lavoro, più di 1000 persone ogni anno. Numeri inaccettabili, frutto di una cultura diffusa sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all’adozione di condizioni, comportamenti e stili di vita sani e sicuri. La pedalata, si svolgerà su un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere completato anche da persone che non pedalano da tempo. L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta. Per motivi organizzativi è consigliata l’iscrizione a questo link: t.ly/Kdari Il ritrovo sarà alle 15.30 da piazza Vittorio Veneto e alle 16 partirà la pedalata per un tragitto di 7 chilometri rientro alle 17.30 arrivo in piazza IV Novembre. Per informazioni e contatti: sesto.fiorentino@crifirenze.it