“Pensati con il cuore” a Lastra a Signa, raggiunto il primo obiettivo per “Sveglia Sto Porto”. Ma la raccolta continua

LASTRA A SIGNA – Nell’ambito dei progetti “Pensati con il cuore”, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, la sezione soci Coop Le Signe in collaborazione con l’associazione “Con il sorriso di Beatrice Morandi” ha lanciato dallo scorso 14 giugno la raccolta fondi denominata “Sveglia Sto Porto”. Obiettivo: allestire uno spazio dedicato ai ragazzi in modo che possa diventare un punto di riferimento sia per i più giovani della zona di Lastra a Signa, sia per quelli dei Comuni limitrofi. Lo spazio a disposizione, infatti, una volta arredato, potrà essere utilizzato per lo studio e per attività ricreative di vario genere. Nel dettaglio i fondi raccolti serviranno per acquistare arredi e attrezzature per le attività di studio, come scrivanie e pc, per predisporre un proiettore per le attività nelle scuole e per inserire nello spazio individuato anche giochi per i ragazzi con disturbi dell’apprendimento.

A quasi un mese dall’inizio della raccolta, che continuerà fino al 25 luglio, è già stato superato il primo obiettivo, che fa sì che la Fondazione raddoppierà quanto donato. La raccolta fondi tuttavia continua con altre iniziative ed eventi, per raggiungere un obiettivo più importante, che renderà ancora più funzionale lo spazio del Porto di Mezzo. Fra i prossimi appuntamenti venerdì 9 luglio, alle 20, cena alla Casa del popolo di Tripetetolo, a Lastra a Signa, con questo menu: antipasto toscano, pappa al pomodoro, pasta ai gamberetti e zucchine, arista ai pistacchi, fagioli lessi, dolci, acqua e vino (costo 15 euro), info e prenotazioni: Casa del popolo di Tripetetolo, 0558723143 o Elisabetta 338581975.

Lunedì 12 luglio, invece, al Kestoria, in via dei Ceramisti 30, a Lastra a Signa, apericena con karaoke, dalle 18 in poi, una divertente serata di musica e solidarietà. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 luglio al numero 0558802951 (costo 15 euro). Una novità importante dell’edizione 2021 della campagna di solidarietà “Pensati con il cuore” è rappresentata inoltre dalla possibilità di sostenere i progetti attraverso l’acquisto di un prodotto del territorio, che sarà segnalato nei punti vendita Coop.fi.